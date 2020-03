Vriendin Meghan bevallen van eerste kind

„Onze levens zijn voor altijd veranderd”, zegt de 35-jarige modeontwerper, die is getrouwd met zakenman Michael Hess en in New York woont. „We houden meer van hem dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden en kunnen niet wachten om elk avontuur met hem te kunnen delen.”

Misha en Michael trouwden vorig jaar september. Ook prins Harry en Meghan en de prinsessen Eugenie en Beatrice waren van de partij bij de trouwerij in Rome.

De modeontwerpster was eerder getrouwd met Harry’s goede vriend Alex Gilkes. Volgens ingewijden heeft Misha de prins later aan Meghan gekoppeld.

Van een kraambezoek kan het in deze coronatijden voorlopig niet komen. Harry en Meghan zitten in quarantaine in Los Angeles.