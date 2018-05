Edwin Evers krijgt een lintje!

Sidekick Jelte van der Goot kondigde het heuglijke nieuws vanochtend aan in de show: „Je denkt dat ik in Groningen zit”, zei hij tegen Evers, „maar ik ben in jouw eigen gemeente Hardenberg en de burgemeester staat hier naast me.” Vervolgens werd de dj door burgemeester Peter Snijders zelf gesommeerd onmiddelijk in de auto te stappen en naar Hardenberg af te reizen, waar ook zijn familie vanmiddag van de partij zal zijn.

„Ik ga onderscheidingen uitreiken aan mensen die heel veel gedaan hebben. Ik vind dat jij dat een keer moet meemaken, daar moet je bij zijn, om dat eens mee te maken vanuit de zaal”, zei Snijders. Hierna kwamen de broers van Edwin Evers de radiostudio binnen om hem mee te nemen naar Hardenberg. Daar worden in theater De Voorveghter acht lintjes uitgereikt, meldt RTV Oost. Ondertussen nam Evers’ toekomstige opvolger Frank Dane de show in de studio over.

’Groot gemis’

Edwin Evers ontvangt de onderscheiding voor zijn zeer uitzonderlijke verdiensten voor de Nederlandse samenleving. ,,Aan het eind van dit jaar stop je met je ochtendshow op Radio 538 en wordt Nederland niet meer wakker met Evers Staat Op. Dat zal voor veel luisteraars een groot gemis zijn”, zei Snijders later in zijn toespraak. Edwin Evers is naast dj ambassadeur van Unicef Nederland en spreekt educatieve films in voor kinderen. Daarnaast ondersteunt Evers actief het Ronald McDonald Kinderfonds. In Hardenberg is hij actief bij voetbalvereniging HHC Hardenberg.

Enkele duizenden Nederlanders worden donderdag in het zonnetje gezet met de toekenning van een koninklijke onderscheiding bij de jaarlijkse lintjesregen. Ze worden daarmee geëerd voor hun vaak jarenlange en grote inzet voor de maatschappij. De lintjesregen is traditiegetrouw op de laatste werkdag voor Koningsdag. De betrokkenen worden vaak onder valse voorwendselen ergens heen gelokt. Daar krijgen ze de decoratie door de burgemeester, namens de koning, opgespeld.

Eerbetoon

Het lintje is het zoveelste eerbetoon aan de vermaarde ochtend-dj van Radio 538, die kortgeleden bekendmaakte dit jaar een eind te maken aan zijn jarenlange radiocarrière. In maart won hij de Gouden Harp bij de Buma Awards voor zijn verdienste in de muziekindustrie. In 2014 won hij al de Marconi Oeuvre Award en werd hij ’van onschatbare waarde voor het radiolandschap’ genoemd. Eerdere Marconi Awards voor beste radioman won hij in 1999, 2002 en 2009.