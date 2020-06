Lize ’Mijn seks is stuk’ Korpershoek herontdekt seksleven

„Eigenlijk komt het grote inzicht erop neer dat ik nu snap dat er veel meer vormen van seksualiteit zijn dan ik altijd heb gedacht. Als ik zin heb om Tim even vast te pakken en mijn neus in zijn shirt te duwen, dan hoeft dat niet gevolgd te worden door zogenaamde ’echte’ seksuele handelingen als een piemel erin. Het kan ook gewoon genoeg zijn, die neus in dat shirt”, zegt Lize. Die ontdekking heeft haar veel rust gebracht.

Lize, die al langere tijd samen is met Tim Hofman, voelt zich ook gesterkt door de „duizenden reacties” die ze kreeg van vrouwen en mannen van alle leeftijden die zich herkenden in haar verhaal. „En het klinkt hoogdravend misschien, maar ik dacht: dit is het hoogste wat ik in mijn professionele leven kan bereiken. Eigenlijk kan ik nu wel ophouden met werken. Dit is wat ik de wereld heb kunnen geven: openheid. En nogmaals, ik ben zelf nog pas aan het begin.”

Openheid

De documentairemaakster hoopt dat er ooit een dag komt dat iedereen openlijk over seks kan praten. „Niet met iedereen, niet op elk moment van de dag, maar wel wanneer je wilt, zonder aarzeling of schroom. Ik hoop dat ik die dag iets vervroegd heb en het palet van de seksualiteit breder en kleurrijker heb gemaakt.”

In Mijn seks is stuk onderzocht Lize waarom haar libido minder wordt in langdurige relaties. De docu werd op tv door 222.000 mensen bekeken. Op YouTube is de teller inmiddels de 350.000 gepasseerd.