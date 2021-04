Familie bidt voor herstel rapper DMX

Earl Simmons, zoals de echte naam luidt van DMX, ligt volgens zijn familie in een coma en aan de beademing nadat hij vrijdag een hartstilstand kreeg. Volgens sommige Amerikaanse media liep hij die op na een overdosis drugs, maar dat is nog niet bevestigd.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de inmiddels vijftigjarige DMX in problemen komt vanwege zijn drugsgebruik. Hij worstelt al jaren met een verslaving. In 2016 werd de rapper bewusteloos aangetroffen en moest hij worden gereanimeerd. Twee jaar later moest hij zelfs de cel in nadat er bij een test cocaïne in zijn lichaam was gevonden. In 2019 liet hij zichzelf opnemen in een afkickkliniek.