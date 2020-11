Albert Verlinde reageert op ruzie met Connie

Verlinde schoof maandagavond bij Beau aan om te praten over zijn vertrek bij Stage Entertainment, maar na de perikelen van vandaag kon Van Erven Dorens het niet laten te vragen hoe het nu is ’in het trappenhuis’. Wat Verlinde betreft is er niets aan de hand, maar hij geeft ook toe zijn buurvrouw Connie niet meer te hebben gesproken.

Hoewel Albert direct duidelijk maakt het er niet al te veel over te willen hebben, stelt hij dat zijn uitspraak over dat hij haar door het trappenhuis wil trekken niet al te serieus genomen moet worden. „Je ziet mijn blik erbij, natuurlijk is dat geen lijfelijk geweld. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar ze heeft het heel serieus opgepakt en dat was gisterenavond meteen na de uitzending duidelijk. Ik heb meteen gebeld en geprobeerd contact met haar te krijgen, omdat dit niet de bedoeling was. Ik heb berichten gestuurd. Blijkbaar wil ze niet, maar dat geeft helemaal niet. De koffie staat klaar als ze wil”, benadrukt hij.

Beau wil het daar echter niet bij laten en stelt dat ze wel een punt had. „Ja, maar ik ben het daar niet mee eens. Iedereen mag zijn eigen mening hebben, die heeft zij en die heb ik ook. En iedereen mag zijn eigen emotie hebben, en die heeft zij en die heb ik ook. Ik hoop oprecht dat het snel goed komt.”