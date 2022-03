Autoriteiten: Taylor Hawkins maakte melding van pijn op de borst

Daarin is te lezen dat de plaatselijke alarmcentrale een melding binnenkreeg over een patiënt die in een hotel verbleef en die pijn op zijn borst had. Vervolgens is er een ambulance naar het hotel gestuurd, maar eenmaal bij Hawkins reageerde de muzikant niet meer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren maar kort daarna werd zijn overlijden vastgesteld. Volgens protocol is daarna een onderzoek gestart om de doodsoorzaak vast te stellen. Die is nog niet bekend.

Hawkins was met zijn band op tournee. Zondag zouden ze een concert geven in São Paulo. Die show, tijdens de Braziliaanse editie van het festival Lollapalooza, zou het laatste optreden zijn van hun tour door Zuid-Amerika.

Foo Fighters maakte zaterdagochtend, Nederlandse tijd, bekend dat Hawkins (50) is overleden. Hij voegde zich in 1997, twee jaar na de oprichting, bij de band van frontman Dave Grohl, die zelf voormalig drummer was van Nirvana.