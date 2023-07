Jaap Jongbloed showt zijn wasbordbuik: ’Ik was soms onuitstaanbaar’

Een wasbordbuik na je zestigste, het kan dus. Een beetje gestoord was het wel hoe hij zichzelf gepijnigd heeft om in drie maanden zo ver te komen, erkent presentator Jaap Jongbloed. En zijn naasten hebben wel het meest geleden, zo chagrijnig werd hij van vooral het rigide dieet. Maar het was het waard. „Om te laten zien dat uitgezakt en uitgeblust niet onontkoombaar is.”

Dat presentator Jaap Jongbloed zich inspant om aan te tonen dat de schommelstoel echt niet de enige bestemming is als de AOW binnenstroomt, moge duidelijk zijn.