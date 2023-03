Dirigent Kenneth Montgomery (79) overleden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Dirigent Kenneth Montgomery is zondag op 79-jarige leeftijd overleden, zo meldt zijn partner. De in Belfast geboren dirigent werkte een halve eeuw in Nederland en was jarenlang chef-dirigent van het Radio Symfonie Orkest en het Groot Omroepkoor. Hij stierf thuis in Amsterdam.