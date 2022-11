Dertig jaar na Nightmare Before Christmas: ’Tim Burton kreeg te veel eer’

„Het was een beetje oneerlijk, want drie weken voor de première heette de film nog niet Tim Burton’s Nigthmare. Ik zou die naam prima hebben gevonden, als ik daarvoor ook had getekend”, zegt Selick tegen de onlinekrant AV Club. „Maar tijdens de opnames was Tim in Los Angeles twee andere films aan het maken, terwijl ik deze film regisseerde.”

Tim Burton (l.) en Henry Selick op de set van The Nightmare Before Christmas. Ⓒ ANP/HH

Burton, die eind jaren tachtig en begin jaren negentig successen boekte met de films Batman en Edward Scissorhands, bedacht het verhaal voor The Nightmare Before Christmas, was verantwoordelijk voor de ontwerpen van de personages en coproduceerde de filmmusical. „Ik vond zijn verhaal altijd perfect en hij ontwierp de hoofdpersonages, maar ik en mijn team hebben alles echt tot leven gebracht”, meent Selick.

Van componist Danny Elfman, die verantwoordelijk was voor de muziek en de zang in de film, kon Selick het echter wel hebben als hij credits voor de stop-motion claimde. „Als je het Danny Elfman vraagt, dan zegt hij dat het zijn film was”, lacht Selick. „Toen we klaar waren met filmen, kwam hij naar me toe, schudde mijn hand en zei hij: ’Henry, je hebt van mijn liedjes een fantastische film gemaakt.’ Hij meende dat echt en dat vond ik mooi.”