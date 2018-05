Raadsel ’Kate-gate’ opgelost: ’Ze was in trance!’

Geen wallen onder de ogen, geen opgezwollen benen onder haar keurige panty’s, geen enkel teken van vermoeidheid op het lachende gezicht van Catherine; op de trappen van het ziekenhuis droeg ze haar pasgeboren zoontje op de arm waarbij ze piekfijn uitzag. Maar juist daarvan werd schande gesproken.

’Hoe doet ze dat?’, was een veelgehoorde vraag. En: ’Heel onrealistisch’, vond een aantal moeders en Britse mediapersoonlijkheden. Ze hadden medelijden met de Britse royal, die een uur na de bevalling alweer kappers en stylisten om zich heen had zwerven, in plaats van in alle rust te kunnen herstellen van het zware werk.

Hypnose

Toch blijkt het niet (alleen) de vele make-up en styling te zijn, die de kersverse moeder van drie tot een fris plaatje omtoverde. Het antwoord op het raadsel waar velen zich mee bezighielden klinkt in eerste instantie verrassend eenvoudig: het zijn ademhalingsoefeningen en ontspanningstechnieken die haar goed hebben gedaan.

Maar zo simpel als het klinkt, was het ook weer niet: de technieken komen stuk voor stuk uit het vakgebied van de hypnose. En dat blijkt dus het geheim van het magische herstel van Catherine na de zware bevalling: tijdens de pijnlijke weeën kon zij zich dankzij de aangeleerde vaardigheden ver weg laten zinken, in een toestand tussen slapen en waken. Hierdoor ontspannen alle spieren, wordt de ademhaling rustiger én de pijnbeleving minder. Dus wat nou pijn? Gewoon heerlijk in trance én door!