Recensie ’Long shot’: ✭✭✭✭

Charlotte Field was het bloedmooie buurmeisje dat vroeger op de net wat jongere Fred Flarsky kwam passen en zijn hormonen op gênante wijze op hol deed slaan. Jaren later kruisen hun wegen elkaar opnieuw. Hij is inmiddels een linkse journalist met een gezond wantrouwen in de politiek en een waardeloze kledingsmaak.. Zij - steevast om door een ringetje te halen - heeft ’t geschopt tot minister van Buitenlandse Zaken. Inmiddels koestert zij serieuze plannen om een gooi te doen naar het Amerikaanse presidentschap. En misschien dat Fred haar daar als speechschrijver bij zou kunnen helpen.

Deze romcom van regisseur Jonathan Levine is een soort Notting Hill, met de hedendaagse Amerikaanse politiek als decor. Dat biedt ruimte voor satire over een narcistische president, corruptie op het hoogste niveau en de invloed van de media, van giftig tot broodnodig. Intussen komen in deze ’R-Rated’- komedie ook allerlei op volwassenen gerichte grappen voorbij over seks en drugs. Waarbij sperma - á la There’s something about Mary - opnieuw ergens belandt waar ’t helemaal niet hoort.

Op een ontwapenende manier speelt Seth Rogen in deze film de compromisloze idealist Flarsky, die zich niet anders wil voordoen dan hij is. Terwijl het personage van de verrassend komische Charlize Theron weet dat het soms onvermijdelijk is om water bij te wijn te doen. Hun vrolijke chemie doet de rest. Dat zij in Long shot niet alleen van elkaar leren, maar ook voor elkaar vallen, wil je als kijker daarom maar wat graag geloven.