Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first sight- aflevering twaalf Niet zo hinten op een Mafs-baby, Carlo!

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Patricia en Stephan zijn een veelbelovend bonuskoppel. Ⓒ RTL

Gratis tip van de ervaren Mafs-kijker: kaart een irritatie op liefdesvlak nóóit en te nimmer aan in een zwembad. Daar komt alleen maar nóg meer heibel van. Na het geklaag van Martijn in het chloorwater tegen zijn bruid Nicole over vermeend kleinerend gedrag, weet Remco in deze twaalfde aflevering van Married at first sight de boel behoorlijk te verstieren in een piscina in Puglia.