Eagles-zanger Randy Meisner moest veel klappen incasseren

Randy Meisner, een van de stichtende leden van Eagles, is overleden. Zonder hem was de superhit Hotel California een stuk korter geweest. Het verhaal van een man die begaafd was in de muziek, maar in zijn privéleven enkele klappen moest incasseren.

Randy Meisner is woensdag op 77-jarige leeftijd overleden. Ⓒ ANP/HH