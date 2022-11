Hailey Bieber ontkent zwangerschap: ’Heb cyste op mijn eierstok’

Hailey, die in 2018 met Justin Bieber trouwde, besloot open kaart te spelen over haar gezondheid nadat er wederom gespeculeerd werd over een een zwangerschap. „Ik heb een cyste op mijn eierstok ter grootte van een appel”, laat ze weten op sociale media. „Ik heb geen endometriose of PCOS, maar ik heb een paar keer een eierstokcyste gekregen en dat is nooit leuk.”

Ze vertelt dat de cyste behoorlijk pijnlijk is en ze zich vaak erg misselijk, opgeblazen en emotioneel door voelt. „Ik weet zeker dat jullie dit kunnen begrijpen. We kunnen dit aan.” Ze deelde het bericht bij een foto van haar blote buik met daarbij de tekst: ’Geen baby’.

Het zit het 26-jarige model niet mee wat haar gezondheid betreft. In maart werd ze in het ziekenhuis opgenomen met een bloedstolsel in haar hoofd. Niet lang daarna moest ze een hartoperatie ondergaan. Ook Justin worstelt met zijn gezondheid. Hij bleek plots het syndroom van Ramsay Hunt te hebben, waardoor een kant van zijn gezicht tijdelijk verlamd raakte.