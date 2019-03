Izaline Calister geridderd

Calister onderscheidt zich als artiest door met haar repertoire een brug te slaan tussen de traditionele muziek van haar geboorte-eiland Curaçao en jazz, met Afro-Caraïbische invloeden, altijd gezongen in het Papiaments. Daarmee is zij een belangrijke ambassadeur van de Curaçaose cultuur in Nederland en in het buitenland.

Vrijdag op Koningsdag treedt Izaline Calister op met Diggy Dex en Arnold Veeman, tijdens het bezoek van de koninklijke familie aan Groningen. Momenteel speelt Izaline de laatste paar voorstellingen van de reprise van haar muziektheaterprogramma Latin Diva. In het najaar staat onder meer een nieuwe cd in samenwerking met Ed Verhoeff en Angelo Verploegen gepland.