Liegen Harry en Meghan over medewerking boek?

Het paar zou de auteurs alleen hebben geholpen door de deur wagenwijd open te zetten naar vrienden en bekenden, zodat die konden vertellen over al het leed dat de hertog en hertogin van Sussex de afgelopen jaren is aangedaan: door de koninklijke familie - met William’s vrouw Catherine voorop -, door de hofhouding en natuurlijk door de vijandige en ten opzichte van Meghan racistische Britse media. Althans, dat was de lijn van het paar.

Het boek dat de afgelopen weken al uitgebreid werd gepromoot middels voorpublicaties, moest, zo werd in de aanloop al duidelijk, het in maart uit het koninklijk keurslijf gestapte echtpaar weer in een goed daglicht stellen in de ogen van een wereldpubliek. Wat dat betreft zijn er veel parallellen met het geruchtmakende boek Diana, haar ware verhaal van de journalist Andrew Morton, dat meteen na haar overlijden in 1997 een nieuwe titel kreeg: ’Diana, haar eigen woorden.’ Diana had alle medewerking aan het boek altijd ontkend, maar ze was nog niet dood of Morton onthulde dat zij zelf zijn bron was.

Onthullingen

Prins Harry was toen nog erg jong, maar hij kan later over de kwestie hebben gehoord en hebben geleerd dat het niet verstandig is om cassettebandjes in te leveren bij biografen. Ook niet als het hem welgezinde royalty-verslaggevers zijn, zoals Carolyn Durrand en Omid Scobie. Maar onder hun collega’s zijn er maar weinig die geloven dat Harry en Meghan niet meer hebben gedaan dan hun telefoonboekje overhandigen. Hoe anders kan een tweegesprek tussen Harry en broer William worden weergegeven, het ontslag na twee nachten werk van een ’nanny’ worden onthuld of na twee jaar opeens de naam van de hond bekend worden?

De auteurs weten af en toe precies wat Meghan en Harry dachten en hoe ze handelden. Informatie die door het paar niet wordt bestreden terwijl de afgelopen maanden door de Sussexes de ene na de andere publicatie werd aangevochten wegens inbreuk op hun privacy. Dat vinden ze alleen erg als de onthulling hen niet aanstaat, was dan ook de conclusie van een kritische waarnemer. Of de medewerking van het paar daadwerkelijk kan worden bewezen, zal echter nog moeten blijken.