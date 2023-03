Swayze-hype zet ook Jake Gyllenhaal aan het werk

Onlangs berichtte Privé al hoe schrijfster Lisa Niemi, de echtgenote van de in 2009 overleden filmster, ging liggen voor een tweede deel van de dansfilm. Zij verzette zich met name tegen het plan om de acteur op de een of andere manier weer te laten zien in Dirty Dancing 2 – of daarin in elk geval een verwijzing naar hem te maken.

Ghost

„Bij leven heeft Patrick een sequel altijd geweigerd, ondanks alles wat hem werd geboden. Mijn man was ervan overtuigd dat het succes nooit kon worden geëvenaard. En nu dan wel een vervolg, zónder hem?”

Niemi had haar gal maar net gespuugd of er werd bekendgemaakt dat Hollywood óók zijn film Ghost (1990) opnieuw ging doen. Acteur Channing Tatum kocht de rechten van het verhaal, waardoor Lisa niets kan uitrichten. En dat geldt ook voor de film Road House uit 1989, die opnieuw wordt opgenomen. Deze keer met Jake Gyllenhaal in de hoofdrol.

Sportschool

De Hollywoodster kruipt in de huid van de uitsmijter met een twijfelachtige reputatie. Jake blijkt overuren te hebben gedraaid in de sportschool om een geloofwaardige portier te kunnen neerzetten. Net als Swayze destijds krijgt hij het aan de stok met een buurman die hem, letterlijk, handenvol werk bezorgt.

In het script blijken echter nogal wat wijzigingen te zijn aangebracht, waardoor het verhaal alleen nog losjes op de eerste Road House-film is gebaseerd. Maar dat nu al drie Swayze-films opnieuw bezoekers naar de bioscopen moeten trekken, tekent wel een beetje de creativiteit van de filmwereld.