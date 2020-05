Tweede poging huisconcert OG3NE gelukt: ’vol GelreDome’ kijkt

„Per huishouden kijken twee of drie mensen. Dat is dus 20.000 mensen tot 30.000 mensen bij elkaar", zeggen de drie zangeressen die het hebben over een ’vol GelreDome’.

Nadat er eerder door technische problemen niet alle 10.000 fans die een kaartje hadden bemachtigd voor het concert de livestream konden bekijken, is er besloten om een tweede concert te geven. Eerder op de avond liet de manager van OG3NE aan De Telegraaf weten: „Het is een storing op het Amerikaanse streamingplatform. Momenteel zijn we aan het overschakelen naar een ander platform. Via Ticketpoint ontvangt iedereen een nieuwe link en beginnen we om 21:00 uur van voren af aan.” Inmiddels is de link ook op sociale media gedeeld, waardoor meer fans de kans hebben gekregen mee te kijken.

OG3NE bood tijdens het tweede concert excuses aan en beloofde dat het wederom een live-concert is. „Goedenavond allemaal, we zijn er allemaal. En voor de mensen die niet wisten wat er mis ging: We maakten gebruik van een streamingplatform waar problemen mee waren. We hebben ook geen grip op die situatie vanaf hier. Jullie hadden de stress moeten zien, bij ons technische team."

Ze voegden daar aan toe: „We hadden er op gerekend dat het allemaal goed zou gaan. We zijn gaan werken aan een oplossing. Dit is geen herhaling en we gaan nog een keer zingen voor de mensen die het gemist hebben of degenen die het nog een keer willen zien. En het wordt nog beter." Om te bewijzen dat het écht geen herhaling was van het eerdere concert op de avond, trok Shelley een andere jurk aan.