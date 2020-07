Taylor Swift onthult naam baby Ryan Reynolds

Het meisje werd in september geboren maar haar ouders kozen ervoor haar naam niet bekend te maken. In het nummer Betty noemt Taylor, die goed bevriend is met het koppel, de namen van hun twee oudere dochters James en Inez en heeft het daarna over Betty.

Ryan en Blake lijken geen problemen te hebben met de onthulling van de naam van hun jongste. Beide postten dit weekend felicitaties en complimenten over de plaat. Ze gingen daarbij overigens niet in op de namen van hun kinderen die daarop te horen zijn.

Het is niet de eerste keer dat het nageslacht van het acteurskoppel op een plaat van Taylor terechtkomt. De nu 5-jarige James is te horen aan het begin van het nummer Gorgeous van het album Reputation uit 2017.

Album Folklore wordt sinds het vrijdag uitkwam massaal gestreamd. Alleen al op Spotify werden de zestien liedjes van Taylors achtste studioplaat wereldwijd zo'n 80 miljoen keer beluisterd. Daarmee verbrak de zangeres het record voor best beluisterde album van een vrouwelijke artiest op de releasedag. Dat stond tot vrijdag op naam van Ariana Grandes Thank U, Next waar vorig jaar op de eerste dag 70,2 miljoen keer naar werd geluisterd.