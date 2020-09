Voormalig zanger Temptations overleden aan coronavirus

Volgens TMZ heeft zijn zoon op sociale media het overlijden bevestigt. „Er zijn geen woorden die kunnen uitdrukken hoe ik me nu voel. Ik hou van je, papa. Bedankt dat je zo geweldig was. Bedankt dat je zo lief was. Bedankt dat je was wie je was. Ik bid tot God dat we elkaar terug zullen zien.”

Bruce Williamson kwam in 2006 bij The Temptations en verliet de groep in 2015. De band, bekend van hits als My Girl en Papa Was A Rollin’ Stone, bestaat al sinds de jaren zestig en kende verschillende samenstellingen.

Te dik

In gesprek met Las Vegas Black Image Magazine (2013) vertelde Williamson dat zijn manager Dave Wallace hem bij The Temptations introduceerde als ’de beste zanger die hij ooit had gehoord’.

In het interview liet Williamson bovendien weten dat Otis Williams, het enige lid uit de begindagen dat nog steeds optreedt met The Tempations, tegen zijn komst was. „Hij vond dat ik veel te dik en te jong was.”