Deze BN’ers kregen een lintje

Edwin Evers, Hardenberg - De 538-radio-dj die onlangs bekendmaakte aan het eind van dit jaar te stoppen met zijn jarenlange carrière, kreeg het lintje als ambassadeur van Unicef Nederland en het voor het inspreken van educatieve films voor kinderen Ook ondersteunt hij actief het Ronald McDonald Kinderfonds. In zijn eigen woonplaats Hardenberg is hij actief bij voetbalvereniging HHC Hardenberg.

Caroline Tensen, Amsterdam - Zij kreeg haar lintje vanwege haar inzet namens Orange Babies voor baby’s en moeders met hiv in Afrika. Bovendien is ze ambassadrice van Stichting Doen en van het KWF.

Jenny Arean, Amsterdam - Actrice en zangeres Jenny Arean won het lintje omdat ’haar publiek zich door haar aan het lachen laat maken, laat inspireren en ontroeren’.

Rotjoch, Diemen - Rotjoch ontvangt de onderscheiding voor zijn bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Met het BNNVARA-programma 101Barz heeft hij veel beginnende artiesten een podium gegeven, waardoor ze door konden breken en hun stem konden laten horen. Daarnaast krijgt hij de onderscheiding voor het coachen en begeleiden van jong hiphoptalent en de steun en support die hij jongeren biedt die het moeilijk hebben in de samenleving.

Izaline Calister, Groningen - Calister onderscheidt zich als artiest door met haar repertoire een brug te slaan tussen de traditionele muziek van haar geboorte-eiland Curaçao en jazz, met Afro-Caraïbische invloeden, altijd gezongen in het Papiaments. Daarmee is zij een belangrijke ambassadeur van de Curaçaose cultuur in Nederland en in het buitenland.

Michael van Gerwen, Heusden - De 29-jarige Van Gerwen is de jongste die vandaag een lintje kreeg, om zijn verdiensten in de dartsport. Hij is ook de jongste speler ooit die een wereldkampioenschap darten won, in 2015. Hij werd vorig jaar nogmaals wereldkampioen. Ook won hij drie keer de prestigieuze Premier League Darts. Hij staat op dit moment op de eerste plek in de wereldranglijst.