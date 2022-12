Televisiemaker Han Peekel (75) overleden

Rotterdammer Han Peekel begon zijn carrière als zanger, maar maakte furore bij Radio Veronica en stapte later over naar televisie. Hij produceerde meer dan vierduizend televisieprogramma’s.

In 2016 weduwnaar geworden, maakte Han – met zijn onlosmakelijke vlinderstrik en bretels – het beste van zijn leven. Met zijn zus Mireille van bijna tachtig reisde hij onlangs naar Bali om zijn daar wonende dochter Jojanneke te bezoeken . Die belde dinsdagavond na zessen naar Nederland om te vertellen dat haar vader hartproblemen had gekregen in badplaats Sanur, waar zij woont. Er is nog getracht hem te reanimeren, maar voordat de ambulance Han naar het ziekenhuis in de hoofdstad Denpasar kon brengen, overleed hij.

Peekel presenteerde jarenlang het populaire stripprogramma Wordt vervolgd. Ⓒ ANP/HH

’Glimlach om de mond’

„Hij dacht met de familie daar een mooie kerst tegemoet te gaan”, zegt Cato-Margo „maar dat heeft dus niet zo mogen zijn. Het komt allemaal erg onverwacht. Er was geen enkel voorteken dat dit zou gebeuren. Mijn zusje had de camera aangezet en liet zie hoe Han er nu bij ligt. Ze zei het al en het is ook zo: hij heeft gewoon een glimlach om zijn mond. Hij heeft ons heel rustig en tevreden verlaten, en dat ook nog op zijn geliefde Bali. Als het dan tóch moet, dan maar zo!”

Jan Slagter, de baas van Omroep Max voor wie Han Peekel het programma TV Monument maakte, reageert geschokt op het nieuws van het overlijden, waarvan ook hij door de familie op de hoogte werd gebracht: „Han was natuurlijk zelf een tv-monument, dat voor ons legendarische uitzendingen maakte rond Joop van den Ende, John de Mol, André van Duin en Jeroen Krabbé. Ik schrik er echt van.”