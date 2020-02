Tweede seizoen Ricky Gervais’ After Life verschijnt in april

Het eerste seizoen verscheen vorig jaar en kreeg lovende kritieken. De zwarte komedieserie was onder Britse Netflix-kijkers een van de tien populairste titels van 2019.

After Life vertelt het verhaal van Tony (Ricky Gervais), een journalist bij een plaatselijke krant die kampt met een depressie en zelfmoordneigingen sinds zijn vrouw aan kanker is overleden. Een keer staat hij op het punt zich daadwerkelijk van het leven te beroven, maar hij besluit dat toch niet te doen als hij zijn hond Brandy ziet. Hij bedenkt dat hij haar nog moet voeren. Vanaf dat moment besluit Tony dat hij niets en niemand iets verschuldigd is en zegt en doet hij wat hij denkt omdat zijn leven hem niets meer waard is. Langzamerhand beseft Tony echter dat dit toch niet het geval is.