Muziek Lil Kleine voorlopig niet te horen op FunX

De radiozender weet nog niet of het gaat om een tijdelijke boycot, laat een woordvoerder aan De Telegraaf weten. „FunX heeft besloten het draaien van zijn muziek even te pauzeren. We volgen het nieuws hierover en bekijken de komende tijd hoe we er op de langere termijn mee omgaan. Ondertussen gaan we met ons publiek in gesprek. Niet alleen over de ontwikkelingen in deze zaak, maar over mishandeling in het algemeen.”

Voor de andere radiozenders van de NPO speelt het niet. „Omdat deze eigenlijk toch al geen muziek van hem draaien.”

Zaterdagnacht werd Lil Kleine door de Spaanse politie gearresteerd na een openingsfeest van hotel OKU in het stadje San Antonio op Ibiza. Ooggetuigen meldden aan Privé dat ze Jaimie gewond en bebloed de lobby van de nieuwe hotspot binnen zagen rennen, waarna de receptionist de politie waarschuwde. Ook haar kleding zou zijn gescheurd en de kamer van het stel bleek helemaal vernield.

De Spaanse officier van justitie heeft de zaak inmiddels geseponeerd.