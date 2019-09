Supergrass doet maandag nog een reünieconcert

Supergrass was vrijdag de opwarmer voor de band Wolf Alice. Hun komst was niet aangekondigd. Wel had Glastonbury-baas Michael Eavis op sociale media rondgebazuind dat er iets speciaals stond te gebeuren voordat de hoofdact op het podium zou verschijnen.

Supergrass speelde elf nummers. Naast Allright werden ook de hits Late In The Day, Moving en Pump Up Your Stereo ten gehore gebracht.

De band uit Oxford had in het midden van de jaren negentig veel succes. Eerder deze week werd al bekend dat Supergrass volgend jaar op Glastonbury zal spelen. Het is onduidelijk of de band ook de studio in gaat om nieuw materiaal op te nemen.