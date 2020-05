Judi Dench (85) oudste model ooit op cover Britse Vogue

Judi werd vlak voor de coronacrisis gefotografeerd, maar praat in het bijbehorende interview wel over hoe ze zichzelf afzondert in haar woning in Surrey. „Ik weet zeker dat ik me net zo voel als iedereen, zulke ongekende tijden zijn behoorlijk moeilijk om te begrijpen”, aldus de Britse actrice. „Wat goed eraan is, is dat mensen erdoor bewust worden van anderen die compleet alleen zijn. Als er veel vriendelijkheid uitkomt, dan is dat een plus.”

De Oscarwinnares brengt veel tijd door met haar familie, zo was te zien op de social media-kanalen van haar dochter Finty Williams en kleinzoon Sam Williams. Vorige maand werd een video van Judy met een hondenmuts massaal bekeken en eerder deze maand ging ze viral toen ze samen met Sam een dansje deed op het nummer Cheryl van rapper Yung Gravy. De actrice heeft zelf geen accounts op sociale media.