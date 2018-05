Recordaantal boeren zoekt vrouw

„Het is geweldig dat zij ons het vertrouwen geven met hen op zoek te gaan naar de liefde. Dat is een prachtig compliment!”, vindt Jaspers. Toch moet ze nu des te meer boeren teleurstellen: in het programma is maar plaats voor tien boeren. „Het liefst zouden we ze allemaal een plek in het programma geven.”

De keuze viel op ’grappige, verrassende, eigenwijze en mooie boeren’, in leeftijd variërend van halverwege de twintig tot zestig jaar oud. „Ze staan te trappelen om een prachtige zwoele zomer tegemoet te gaan. Ik verheug me.”

Op zondag 13 mei worden de boeren weer voorgesteld op tv door de presentatrice, waarna de kijkers die voor één van hen vallen, twee weken de tijd hebben om een brief te schrijven. In het najaar is de beproefde serie dan weer te zien op de buis.