Programmamaker Ruud ten Wolde (29) overleden

„Met veel verdriet moeten we mededelen dat onze lieve, mooie, sprankelende Ruud gisteravond in zijn eigen huis is overleden. Ruud heeft tot het einde dapper gestreden en wilde zich niet gewonnen geven”, laat zijn familie weten in een verklaring die op Twitter en Instagram wordt gedeeld.

Ruud, die al twee keer eerder getroffen is door de ziekte, heeft ook een boek geschreven, Ziek Gelukkig. Het boek, waarin hij zijn ervaringen deelt, wordt op 19 oktober uitgebracht. Op Twitter deelde hij ook veel van zijn ervaringen met maar liefst ruim 19 duizend volgers.