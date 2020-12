Zet Monica Geuze volgende stap in relatie?

„Ik ga vandaag iets heel leuks doen", vertelt Monica. Vervolgens legt ze uit dat Robbert een huis heeft gezien op Funda en dat ze even een kijkje gaan nemen. Toch houdt ze een slag om de arm: „Misschien is het wat, misschien totaal niet. We gaan gewoon even kijken wat we leuk zouden vinden voor in de toekomst." Ook zegt ze dat er absoluut nog geen sprake is van concrete verhuisplannen. „Maar, ik dacht het is toch leuk om even te delen”, aldus Monica.

Het koppel is fan van het programma Kopen zonder kijken, al verschillen de twee in wat ze zelf zouden willen. Hierover zei ze eerder in een van haar vlogs: „Ik koop liever een huis dat iets meer kost, waar je niets aan hoeft te doen. Rob heeft zoiets van: 'We kunnen die muur wel platgooien, en we doen de badkamer waar nu de keuken staat', en dat is echt mijn grootste nachtmerrie.”

Monica en Robbert leerden elkaar eerder dit jaar kennen via datingapp Raya. In haar realityserie Like Monica werd duidelijk dat ze weer een relatie had. Daarvoor was ze samen met voetballer Lars Veldwijk, met wie ze dochtertje Zara-Lizzy heeft.