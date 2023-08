Dwayne Johnson ’gebroken’ door bosbranden op eiland Maui

„Hulpverleners, zorgteams, hotels, bedrijven, organisaties en al onze lokale helden, blijf sterk - we houden van jullie en waarderen jullie”, aldus The Rock. „Al onze families daar, blijf sterk in deze verwoestende tijd.” Johnson werd geboren in Californië, maar ging op Hawaï naar school. Hij is nog regelmatig op de eilanden te vinden.

Deze week braken ten minste drie grote branden uit op het eiland, aangewakkerd door orkaanwinden. De historische badplaats Lahaina werd grotendeels in de as gelegd. De zware bosbranden hebben al aan tientallen mensen het leven gekost, bewoners van het eiland zijn massaal geëvacueerd. De brandweer is nog op verschillende plaatsen aan het werk om het vuur onder controle te krijgen.

Johnson roept zijn volgers op om een donatie te doen en hij bedankt hen voor de berichten van steun. „Veerkracht zit in ons DNA. Onze voorouders zitten in ons bloed. Dit is wie we zijn. Dit is wat we doen”, besluit hij.