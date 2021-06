Carlo Boszhard 30 jaar in dienst bij RTL 4

„30 jaar bij RTL 4. Elke dag blij dat ik televisie mag maken met de beste mensen in het vak”, schrijft Boszhard in een bericht op Instagram.

In 1991 maakte de presentator de overstap van de AVRO naar RTL 4. Zijn eerste programma bij de zender was De gek van de week show. Landelijke bekendheid kreeg Boszhard echter door de presentatie van het kinderprogramma Telekids, dat hij samen met Irene Moors presenteerde.

Momenteel is Boszhard te zien als host van het muzikale spelprogramma I can see your voice.