’Virginia door moeder afgezet bij Epstein’

Al een half decennium doet Virginia Giuffre haar verhaal over wat haar op zeventienjarige leeftijd door Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell en prins Andrew zou zijn aangedaan. Volgens Maxwell is Virginia echter een ’vreselijke fantast’ die alles bij elkaar heeft gelogen. Sterker nog, de rechterhand van wijlen Epstein stelt zelfs dat Virginia door haar eigen moeder naar Epstein is gebracht!