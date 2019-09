Oranjeleeuwinnen wensen Claudia de Breij succes met Oudejaarsconference

De Breij begint donderdag aan de tournee van haar Oudejaarsconference 2019. Het is de tweede maal dat de komiek de eindejaarsvoorstelling mag doen; de eerste maal was in 2017. Ze kreeg toen veel lof voor de show. Ditmaal is het thema de democratie en de vraag of deze nog goed werkt, vertelde De Breij vorig week in DWDD.

De show wordt op 31 december live uitgezonden vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De verkoop voor de oudejaarstournee is zaterdag van start gegaan.

De cabaretière maakte afgelopen zomer een lied om de Oranjeleeuwinnen aan te moedigen tijdens het WK voetbal in Frankrijk.