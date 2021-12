SATC-actrices reageren op beschuldigingen Chris Noth

„We zijn erg bedroefd door de aantijgingen rond Chris Noth. We steunen de vrouwen die naar voren zijn gekomen met hun pijnlijke ervaringen. We weten dat dat heel moeilijk moet zijn geweest en we juichen het toe dat ze dit hebben gedaan”, aldus het trio.

Twee vrouwen deden vorige week onafhankelijk van elkaar hun verhaal over Noth in The Hollywood Reporter. Zij beschuldigen hem van verkrachting. Het misbruik zou plaatsgevonden hebben in 2004 en 2015. Na hun relaas meldde een derde vermeend slachtoffer zich bij The Daily Beast. Zij zegt dat ze in 2010 ternauwernood kon wegkomen toen Noth haar tot seks probeerde te dwingen. De 67-jarige acteur ontkent.