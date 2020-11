Kim Kardashian deelt niet of ze op haar man heeft gestemd

De realityster maakte voordat haar man zich kandidaat stelde al bekend dat zij bij deze verkiezingen niet met haar 191 miljoen volgers op Instagram zou delen op wie ze zou stemmen. Dat is omdat zij zich tegenwoordig inzet voor hervorming van het gevangeniswezen in de VS, en daarover in gesprek wil met wie er ook president wordt.

Fans dachten echter dat Kim daar wel vanaf gestapt zou zijn nu Kanye ook een van de kandidaten is. Maar in haar post, waarin ze volgers ook uitlegde dat als zij in de rij stonden op het moment dat de stembussen sloten, ze het recht hadden hun stem alsnog uit te brengen, rept ze met geen woord over haar keuze. Ze retweette kort na haar eigen post wel een bericht van Joe Bidens ’running mate’ Kamala Haris, maar dat ging om een vrij onpartijdig bericht waarin de vicepresidentskandidaat het nummer deelde van een hotline waar stemmers met vragen terecht konden.

Kanye zelf liet dinsdag wel weten op wie hij had gestemd. Tijdens zijn eerste gang naar een stemhokje ooit, kruiste hij zijn eigen naam aan. „God is zo goed. Vandaag stem ik voor het eerst in mijn leven op de president van de Verenigde Staten”, liet hij weten op Twitter. „En het is op iemand die ik echt vertrouw... ikzelf.”