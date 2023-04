Sting werd slapend rijk dankzij Diddy

Diddy, destijds nog bekend als Sean ’Puffy’ Combs, scoorde in 1997 een wereldhit met I’ll be missing you. De song was een eerbetoon aan de vermoorde rapper Notorious B.I.G. en het refrein bevatte een aanzienlijk stuk van Every breath you take, een lied dat Sting in 1983 schreef als lid van The Police.

Combs had de sample zonder toestemming gebruikt en dat bleek een kostbare vergissing. Op Twitter bevestigt Combs, die zich tegenwoordig ’Love’ noemt, dat hij in de jaren negentig al een regeling heeft getroffen met Sting. Hij mag de sample blijven gebruiken, mits hij voor onbepaalde tijd dagelijks 5000 dollar, zo’n 4500 euro, overmaakt aan de Fields of gold-zanger. Dit komt jaarlijks neer op meer dan 1,6 miljoen euro.

Met een geschat eigen vermogen van ruim 540 miljoen euro heeft Sting dat geld niet direct nodig. Wel merkte de artiest al eens op in een interview dat hij met het geld dat hij van Combs ontvangt al zijn kinderen heeft laten studeren.

Muziekcatalogus

Het is maar zeer de vraag of Sting na dit jaar nog steeds profiteert van de sample-deal. Afgelopen februari werd bekend dat de 71-jarige zanger alle rechten van zijn liedjes, inclusief de hits die hij schreef voor The Police, heeft verkocht aan Universal Music. De platenmaatschappij telde zo’n 300 miljoen euro neer voor zijn muziekcatalogus.