Bandleden The Offspring verliezen al hun spullen bij autobrand

De brand ontstond volgens de band toen er op weg naar de show in Rimouski, Quebec „iets van een voertuig voor ons vloog” en onder een van hun eigen auto’s vast kwam te zitten. „Iedereen kon veilig uit de auto komen, maar de bagage, paspoorten, laptops en eigenlijk al het andere is vernietigd”, schrijven de punkrockers bij een video waarop grote vlammen en dikke rookpluimen uit de auto slaan.

Het optreden op het festival in Rimouski, waar ook The Chainsmokers en Flo Rida geprogrammeerd waren, is overigens doorgegaan. The Offspring scoorde eind jaren 90 wereldwijd hits met nummers als Pretty Fly (For A White Guy) en Why Don’t You Get A Job.