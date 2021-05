Marco Borsato: ’Ik ben weer aan het daten met Leontine’

„Laten we zeggen: het heeft geen vaste vorm, maar we daten een beetje”, vertelde Marco woensdag in De 538 Ochtendshow met Frank Dane. „We doen af en toe leuke dingen dingen. We zien wel waar het schip strandt. We laten de vorm los.

Of het ooit weer goedkomt tussen de twee, weet de zanger niet. „Dat hoop ik natuurlijk.” Wel sluit Marco uit dat er een andere vrouw in zijn leven komt. ,,Mijn hart is bezet.’’

De ontwikkelingen tussen Marco en Leontine sluiten naadloos aan bij de uitspraken die de zanger in maart deed op de pagina Privé. Op de vraag hoe de twee met elkaar omgaan, antwoordde Marco: „Goed. Ja, gelukkig. Als we elkaar zien dan omhelzen we elkaar, geven elkaar een kus. Daar ben ik blij om. Dat de liefde is gebleven, ook al hebben we de vorm waarin die was gegoten middels een huwelijk, moeten loslaten. Bij het tekenen van de papieren was de sfeer zelfs zo goed, onze advocaten hadden volgens mij zoiets nog nooit meegemaakt en vroegen: ’Moeten jullie wel uit elkaar?’”

Ook benadrukte de zanger dat er nog steeds ’ontzettend veel liefde’ is tussen hem en de moeder van zijn kinderen. „We gaan nog steeds op een respectvolle manier met elkaar om. Er ís nog steeds ontzettend veel liefde. En of mensen dat nou willen horen of zien, of niet, het is er. Het is voelbaar. Tastbaar.”