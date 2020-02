Heel Holland bakt krijgt kinderversie

De volwassen variant van Heel Holland bakt is volgens Slagter „zo populair onder kinderen” dat het tijd is voor een Heel Holland bakt junior, vertelt hij maandag in RTL Boulevard. Wanneer de kinderversie te zien is, is nog niet bekend. Het programma zal worden uitgezonden op NPO 3.

Zondag wordt de finale van de volwassen Heel Holland bakt uitgezonden.