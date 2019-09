Genieten van vergankelijkheid

Ⓒ MAX

Nog geen gammel fortje heeft Marlijn Weerdenburg met zoontje Teun deze zomer gebouwd in Bretagne, bekent ze. „Eindelijk had ik tijd om te lezen onder een parasol. Zó lekker. De schepjes en emmertjes heb ik vooral overgelaten aan mijn vriend.” Wat dat betreft had haar nieuwe programma Aan het Zand geen aanstekelijke werking. Al bezorgde de levenshouding van de deelnemers haar wel kippenvel.