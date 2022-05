’Diana Ross en Tame Impala maken Minions-soundtrack’

Op de vrolijk gekleurde poster staan behalve de namen van Diana Ross en Tame Impala tal van andere artiesten vermeld, waaronder Phoebe Bridgers, St. Vincent, Brittany Howard, Thundercat, Brockhampton en Weyes Blood. Jack Antonoff wordt vermeld als producer en ook zijn band Bleachers is opgenomen in de lijst artiesten. Antonoff is onder meer bekend van zijn werk met Taylor Swift, Lana Del Rey, Lorde en St. Vincent. Onlangs nog was hij mede verantwoordelijk voor het in november verschenen album, Thank You, Ross, van Diana Ross.

Vorige jaar al dook het gerucht op dat Diana Ross en Tame Impala de handen ineen hadden geslagen. Toen werd echter nog gedacht dat het om een enkel nummer zou gaan. „Diana mag dan 77 (nu 78, red.) zijn, maar ze is vastberaden haar muzikale grenzen op te zoeken en zichzelf uit te dagen”, liet een bron destijds weten aan The Sun. „Ze houdt ervan zichzelf opnieuw uit te vinden en genres te laten samensmelten. Ze is heel enthousiast om samen te werken met Tame Impala en is lyrisch over de track. Ze kan niet wachten tot haar fans het kunnen horen.”

(Tekst loopt verder onder tweet.)

Het ziet er nu naar uit dat dat niet meer al te lang zal duren. Bovendien lijkt de samenwerking niet om een enkel nummer te gaan, maar een heel album. Oplettende Twitteraars stellen dat het om een all-star soundtrack gaat voor Minions: The Rise of Gru, het nieuwste deel in de Despicable Me-filmfranchise.

Zo is er op de poster een hele kleine Minion te zien onder de naam van Diana Ross en past de stijl van de poster bij het verhaal van de nieuwe film, dat zich in de jaren zeventig afspeelt. Eerder werd bovendien al gemeld dat de film een ’seventies soundtrack zal krijgen dankzij Grammy-winnaar Jack Antonoff’. Alsof dat nog niet voldoende overtuigt, plaatste Antonoff ook nog eens een Minion-versie van zichzelf in zijn Instagram Stories.