Ⓒ William Rutten

Wanneer gaat het schuren, wanneer gaat het knetteren? Het zingen zou de boventoon moeten voeren in The voice of Holland, maar de tv-kijkende ogen waren extra gericht op Anouk en Lil Kleine. Na de eerste aflevering vrijdagavond zou je je kunnen afvragen: is hun ruzie dan toch een stunt?