Sam Fender zegt sorry voor foto met ’held Johnny Depp’

In zijn Instagram Stories biedt Fender zijn excuses aan voor de inmiddels verwijderde foto. „Ik wil sorry zeggen. Ik was uitgenodigd voor een ontmoeting met een muzikale legende en een acteur die in bijna elke film zat die ik heb gezien toen ik opgroeide”, stelt de 28-jarige zanger.

Ⓒ Instagram

Toevallig had de rechter op diezelfde dag uitspraak gedaan in de smaadzaak tussen Johnny Depp en zijn ex Amber Heard. Verschillende fans hadden daarom kritiek op het feit dat Fender Depp een held noemde bij zijn foto. „Het woord ’helden’ was bedoeld als verwijzing naar hun carrières, maar kreeg een andere lading in de context van de rechtszaak. Ik besef nu dat het een slechte woordkeus en slechte timing was. Ik dacht er niet bij na en dat had ik wel moeten doen.”