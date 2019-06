’Kit Harington heeft miljoenen verbrast’

Volgens de Britse media heeft Kit financiële problemen. „Hij heeft zó veel uitgegeven aan wilde avonden waarop hij ging feesten, je zou het bijna niet geloven als er een bedrag genoemd werd”, zeggen bronnen rondom de acteur. Ze beweren dat dat zijn manier was om afleiding te zoeken van zijn verdriet. De acteur zou het namelijk moeilijk hebben met het einde van Game of Thrones. „Ondertussen leed zowel zijn gezondheid alsmede zijn portefeuille daaronder.”

Eerder werd al bekend dat Kit druk bezig is om zijn drankprobleem onder controle te krijgen. Hiervoor is hij naar het luxueuze ontwenningscentrum Privé Swiss in Connecticut gegaan, wat hem ook een flinke duit kost, zo’n 120.000 pond (omgerekend zo’n 134.000 euro) per maand. Daarvoor krijgt hij psychologische coaching, gedragstherapie en doet hij aan meditatie.

Doordat hij momenteel onder behandeling is, kan hij niet werken, waardoor hij logischerwijs geen inkomsten heeft. „Hij moest zijn schema vrijmaken om nuchter te worden. Hierdoor loopt hij miljoenen mis”, aldus de insiders.

Eind mei werd bekend dat Kit kampt met ’persoonlijke problemen’. Meerdere media meldden dat hij daarnaast naar de fles greep en daar van af wilde. Bij Jimmy Fallon vertelde hij dat hij het moeilijk had met het einde van de serie. „Ik was erg geschokt en verrast door sommige gebeurtenissen, en dan huilde ik tranen met tuiten.”