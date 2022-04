Matthijs van Nieuwkerk maakt nieuwe zaterdagavondquiz

Omroep BnnVara bevestigt dat Van Nieuwkerk aan het hoofd staat van show, waarin drie BN’ers tegen elkaar strijden om de connectie tussen alle antwoorden te vinden. Hij heeft al ervaring opgedaan als quizmaster bij de Top 2000 quiz.

Het voormalig De wereld draait door-gezicht was ook te zien op zaterdagavond met het muzikale programma Matthijs draait door. Of en wanneer dat terugkeert, is nog niet bekend.

Ook oogstte hij lof met Chansons!, waarin hij met Snollebollekes Rob Kemps op een muzikale roadtrip door Parijs, op zoek naar het verhaal achter de Franse liederen ging.