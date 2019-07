Woodstock 50 nu echt geannuleerd na wegvallen muzikanten

Ook The Raconteurs en The Lumineers besloten niet naar het festival te komen. Net zoals Santana, John Sebastian en Country Joe McDonald, die ook op het originele festival in 1969 stonden.

Het festival wordt al tijden geplaagd door problemen. Investeerders besloten niet meer mee te doen. De organisatie had bovendien problemen met het vinden van een locatie. De originele locaties waren niet beschikbaar omdat de vergunningen niet werden verleend.

De organisatie had de muzikanten die zouden optreden om 10 procent van hun gage te doneren aan het goede doel.