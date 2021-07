Ali B: ’Twee middelvingers voor alle mensen die mij afkraken’

Eerder deze week plaatste Ali een kiekje van zijn ontblote bovenlijf op Instagram. De rapper ontving een hoop negatieve commentaren. Reden genoeg voor Ali om zaterdag van zich af te bijten.

„Ja, mijn borstspieren zijn onderontwikkeld. Ja, mijn schouders ook. Ja, mijn paar borsthaartjes heb ik niet geschoren. Ja, mijn armen zijn niet getraind. Ja, je ziet het gezicht van Trump op mijn buik als je goed kijkt”, schrijft Ali op Instagram. „Maar vooral ja, deze twee 🖕🏼🖕🏼middelvingers zijn voor al die mensen en VOORAL vrouwen die het altijd hebben over bodyshamen, maar overal mij af hebben lopen kraken in comments onder verschillende posts.”

Ook hadden diverse deskundigen kritiek op Ali’s strenge train- en voedingsschema. Dat laat hem echter koud. „Dit werkt voor mij, dus hou je verkooppraatjes over hoe fout mijn manier van werken is lekker bij je”, aldus de rapper. „Verder raad ik iedereen aan om te doen wat voor hem of haar werkt.”

„En hou een klein beetje van jezelf”, sluit hij zijn bericht af.