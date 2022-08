Dit zijn de finalisten van De slimste mens

Van Santen was al verzekerd van een plek in de finale omdat zij eerder de hoogste score van het seizoen behaalde. De finale van het programma is vrijdagavond te zien op NPO 2.

Van Kuijk zorgde deze week nog voor een Slimste mens-primeur door als eerste kandidaat ooit ’als tv-scherm’ mee te doen. Hij speelde opnieuw mee vanuit een aparte studio omdat iemand in zijn familie ten tijde van de opnames corona had opgelopen.

De slimste mens, al jaren een van de best bekeken programma’s op de Nederlandse televisie, is dit jaar toe aan zijn twintigste seizoen. Net als voorgaande jaren is Phillip Freriks weer de presentator van dienst. Vanwege het jubileum werd voor NPO Start ook een zogeheten All Star-editie gemaakt. Daarin keerden de beste kandidaten van de afgelopen jaren terug.