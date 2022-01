Boerenleven Jeremy Clarkson gaat niet over rozen: ’Mijn testikels waren toegetakeld’

Zo onthult de Brit dat hij last had van ’verpletterde ballen’ nadat hij door een van zijn koeien werd aangevallen. Dit gebeurde toen hij de kudde naar hun gloednieuwe stal (met een waarde van 175.000 pond) probeerde te drijven.

In zijn column in The Times schrijft hij over het incident: „Ik had een plastic zak vol met koeienkoekjes die ik schudde, om de koeien te lokken, maar omdat ze al genoeg gras hadden gegeten hadden ze daar geen enkele interesse in. Waar eentje van hen wel interesse in had, was om me te vermoorden.”

„Ze zeggen altijd dat een koe niet naar achteren kan trappen, maar ik kan getuigen dat dit niet klopt. Een koe kan elke kant op schoppen. Ze zijn net als Bruce Lee, alleen dodelijker en meer vastberaden. Omdat het niet met haar hoeven lukte, ging ze voor een andere tactiek, door haar hoofd tussen mijn benen te plaatsen en vervolgens omhoog te komen. Dit werkte wel en ik zat direct op mijn knieën in de modder, terwijl ik scheel keek van de pijn en de koe probeerde weg te duwen. Ik kan je vertellen dat dat vrijwel onmogelijk is. Het is net alsof je de Westminster Abbey probeert een zetje te geven.”

Volgens Jeremy is dit moment dan ook het dieptepunt in zijn boerenbestaan en hij voelde zich erg ’ellendig’ erna. Gelukkig besloot de koe daarna te stoppen met het kwellen van haar verzorger en vertrok naar haar nieuwe omgeving.

Clarkson’s Farm is sinds deze zomer te zien op Amazon Prime. Er zou een tweede seizoen komen, maar wanneer deze uitkomt is nog niet bekend.