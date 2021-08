Premium Het beste van De Telegraaf

Angst onder artiesten om te klagen Tim Akkerman niet verbaasd over verzoek prins Bernhard: ’Gebeurt vaker’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Ⓒ anp / Anneke Janssen

De Dutch Grand Prix lag onder vuur omdat prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, artiesten had gevraagd gratis op te treden, in ruil voor vrijkaarten. Chef’Special-zanger Joshua Nolet die de hele discussie aanzwengelde, heeft intussen flinke bijval gekregen van veel muziekorganisaties. Ook Tim Akkerman, voormalig frontman van Di-rect en nu al jaren soloartiest, doet een boekje open over een fenomeen dat volgens hem al vele jaren speelt.